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В Заводском районе столкнулись сразу четыре «легковушки»

04 апреля 2017 в 09:18

ДТП произошло около 23:00 3 апреля на Южном.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «десятки». Двигаясь по улице Двужильного в сторону Молодёжного проспекта, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pajero. После этого отечественный автомобиль отбросило на Mitsubishi Outlander, затем он столкнулся с Chevrolet Niva и врезался в опору освещения.

Свидетели утверждают, что ВАЗ шёл на обгон на огромной скорости. После столкновения его отнесло на обочину, метров за десять от остальных участников аварии. Как отметили в ГИБДД, 28-летний виновник ДТП находился за рулём в нетрезвом виде.

В результате происшествия одной женщине потребовалась медицинская помощь, других пострадавших нет. В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП начата проверка.

Фото: "Регион-42"


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