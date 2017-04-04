В Заводском районе столкнулись сразу четыре «легковушки»

ДТП произошло около 23:00 3 апреля на Южном.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «десятки». Двигаясь по улице Двужильного в сторону Молодёжного проспекта, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pajero. После этого отечественный автомобиль отбросило на Mitsubishi Outlander, затем он столкнулся с Chevrolet Niva и врезался в опору освещения.

Свидетели утверждают, что ВАЗ шёл на обгон на огромной скорости. После столкновения его отнесло на обочину, метров за десять от остальных участников аварии. Как отметили в ГИБДД, 28-летний виновник ДТП находился за рулём в нетрезвом виде.

В результате происшествия одной женщине потребовалась медицинская помощь, других пострадавших нет. В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП начата проверка.

Фото: "Регион-42"