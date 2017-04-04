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Назначен новый заместитель губернатора Кемеровской области

04 апреля 2017 в 09:43

Аман Тулеев провел ряд кадровых изменений в аппарате. Так он назначил заместителя по топливно-энергетическому комплексу и экологии, а также начальника департамента угольной промышленности.

Как сообщает пресс-служба администрации, новым заместителем Тулеева стал Евгений Хлебунов. Ранее он исполнял обязанности по данной должности, а до этого возглавлявший департамент угольной промышленности Кузбасса. До назначения в областную администрацию Евгений Хлебунов занимал должность заместителя технического директора по производству ЗАО «Стройсервис».

Новым начальником департамента угольной промышленности стал Олег Токарев. С 2014 года он был заместителем начальника учреждения по оперативной работе ФГКУ ДПО «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров». Также в период с 1994 по 2011 гг. Олег Токарев работал в Прокопьевском отдельном военизированном горноспасательном отряде — филиале ОАО «Военизированная горноспасательная, аварийно-спасательная часть».


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