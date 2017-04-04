В России сократился прожиточный минимум

Власти РФ установили новый прожиточный минимум. По итогам IV квартала 2016 года он составил в среднем 9691 рубль.

Как ни удивительно, размер прожиточного минимума на душу населения в IV квартале по сравнению с III кварталом 2016 года снизился на 2%.

В отчетном периоде для трудоспособного населения страны определена сумма в 10466 рублей, для пенсионеров почти на 2,5 тысячи меньше — 8000 рублей. Сумма прожиточного минимума для детей составила 9434 рубля.