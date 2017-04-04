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Красавица из южной столицы Кузбасса участвует в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2017»

04 апреля 2017 в 13:20

В субботу стартовало онлайн-голосование за претенденток на победу в конкурсе Мисс Россия - 2017. Среди прочих участниц поддержки пользователей ждет и модель из южной столицы Кузбасса Надежда Прокофьева.

Надежда в прошлом году стала первой региональной красавицей. Сейчас же она участвует в главном конкурсе красоты страны, первый этап которого – онлайн-голосование – уже стартовал. Далее отбор претенденток продолжит жюри, в составе которого Ляйсан Утяшева, Оксана Федорова, Иосиф Пригожин и другие.

Поддержать землячку посредством голосования на сайте можно будет до 15 апреля. 


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