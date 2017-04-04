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Директор праздничного агентства из Новокузнецка оказался наркодилером

04 апреля 2017 в 13:39

Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт 3,5 килограммов синтетических наркотиков.

Осенью 2015 года полицейские задержали преступную группу, в которую входили двое мужчин и женщина. Выяснилось, что драг-бизнес организовал директор агентства по организации праздников. Дилер приобретал оптовые партии синтетических наркотиков. Затем преступная группа фасовала зелье на дозы и сбывала путем «закладки».

При обыске в жилых помещениях и гараже задержанных было найдено около 3,5 килограммов «соли», спайса и «реагента».

Суд приговорил лидера группы к 6,5 годам в колонии строгого режима,  с выплатой в государственную казну штрафа в размере 100 000 рублей. Уголовное дело в отношении остальных наркосбытчиков выделено в отдельное производство.


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