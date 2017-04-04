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Житель Кузбасса сломал ногу подруге за то, что она переключила телевизор

04 апреля 2017 в 14:25

Женщина поступила в одну из городских больниц с переломом ноги и открытыми ранами мышц голени. Медработники сообщили о пациентке в правоохранительные органы.

Заинтересовавшиеся происхождением травм оперативники выяснили, что увечье 49-летней женщине нанёс её 39-летний знакомый. Он пришёл в гости к потерпевшей, вместе они начали пить спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка решила переключить телевизор на развлекательную программу, так как транслировавшийся выпуск новостей ей наскучил. В свою очередь гость потребовал, чтобы ему позволили досмотреть передачу.

Когда подруга отказалась выполнить требование, злоумышленник взял кочергу и несколько раз ударил её по ноге. После этого он спокойно продолжил просмотр.

Утром состояние потерпевшей ухудшилось и она вызвала скорую.

Мужчина был задержан по обвинению в нанесении телесных повреждений, кроме того выяснилось, что незадолго до инцидента он совершил кражу в доме приятеля. Теперь кузбассовцу грозит до 10 лет лишения свободы.


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