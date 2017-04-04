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В Кузбассе усилены меры безопасности после теракта в питерском метро

04 апреля 2017 в 16:02

Сегодня в Кузбассе на экстренное заседание были собраны члены антитеррористической комиссии в связи с трагедией в Санкт-Петербурге. Возглавил заседание глава региона Аман Тулеев.

Напомним, вчера в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. 11 человек погибли, более 50 находятся в медучреждениях.

После террористического акта во многих регионах, в том числе и в Кузбассе, усилены меры предосторожности. Сотрудники правоохранительных органов досматривают автомобили, въезжающие на территории аэропортов и вокзалов, также для пассажиров (улетающих и прилетающих) ужесточен досмотр, усилен пропускной режим в здания аэропортов, увеличено количество полицейских нарядов в общественных местах.


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