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Специальная комиссия проверит состояние дорог в областной столице

04 апреля 2017 в 16:48

В Кемерове проверят недавно отремонтированные дороги. В случае обнаружения дефектов дорожные компании будут обязаны устранить их за свой счёт. В случае отказа администрация города обратится в суд.

- У разных компаний разный подход по гарантийным обязательствам, - прокомментировал решение муниципалитета начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Виталий Ашихмин, - Поэтому у нас есть дорожная лаборатория. Делая исследования образцов, она помогает нам формировать доказательную базу в случае обнаружения недостатков полотна.

Отметим, что в настоящее время на гарантии находятся 33 дорожных объекта областной столицы.


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