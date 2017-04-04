Специальная комиссия проверит состояние дорог в областной столице

В Кемерове проверят недавно отремонтированные дороги. В случае обнаружения дефектов дорожные компании будут обязаны устранить их за свой счёт. В случае отказа администрация города обратится в суд.

- У разных компаний разный подход по гарантийным обязательствам, - прокомментировал решение муниципалитета начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Виталий Ашихмин, - Поэтому у нас есть дорожная лаборатория. Делая исследования образцов, она помогает нам формировать доказательную базу в случае обнаружения недостатков полотна.

Отметим, что в настоящее время на гарантии находятся 33 дорожных объекта областной столицы.