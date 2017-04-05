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Гендиректор кузбасской фирмы осужден за дачу взятки

05 апреля 2017 в 10:22

В ходе камеральной проверки одной из организаций Кемеровской области было установлено, что компания вносила ложные сведения в декларации. В результате предприятие недоплатило в бюджет 1,6 млн рублей.

Для того, чтобы избежать взыскания, директор фирмы попросил налогового инспектора  принять незаконное решение о возмещении НДС. В качестве благодарности он пообещал госслужащему 15% от суммы возмещения - порядка 243 тысяч рублей.

Сотрудник налоговой службы сообщил о взяточнике в УФСБ России по Кемеровской области и уже под их контролем продолжил переговоры с бизнесменом. После перевода части обещанной взятки директор компании был задержан с поличным.

Сотрудничать со следствием он отказался, всячески пытаясь затянуть расследование. Однако ухищрения не помогли обвиняемому избежать суда. В результате мужчина был признан виновным в даче взятки должностному лицу. Ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, по приговору суда бывший гендиректор не сможет заниматься коммерческой деятельностью в течение двух лет.


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