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В Тяжинском районе «скорая» сбила ребёнка

05 апреля 2017 в 13:17

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло утром 4 апреля в посёлке Итатский. Ребёнок выскочил на дорогу внезапно, из-за встречного автомобиля. 58-летний водитель машины скорой помощи не имел возможности остановить авто и в результате совершил наезд на ребёнка. Отмечается, что 10-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. 

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа и левого бедра, а также рваные раны левой щеки и подбородка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.


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