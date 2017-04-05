В Кузбассе сократилось количество призывников

Такие прогнозы дал на весенний призыв военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев на пресс-конференции, посвященной призыву 2017 года.

- Первая причина это отсрочки для получения среднего профессионального образования, - отметил военком, - вторая – спрогнозированная несколько лет назад демографическая яма.

Согласно прогнозам и анализам, нынешний год станет самым тяжелым периодом для Кузбасса по демографической составляющей молодёжи. Однако, как заверил Воробьёв, несмотря на сложившуюся ситуацию, регион сможет не только количественно, но и качественно выполнить задачу призыва, поставленную указом президента РФ.

Известно, что в весенний призыв планируется призвать и направить в войска порядка 2 400 жителей региона. Отметим, что осенний призыв 2016 года был для Кузбасса удачным - на срочную военную службу отправились более 6 тысяч призывников.