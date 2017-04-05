За поджог травы кузбасским дачникам грозит штраф до миллиона рублей

Этой весной вступают в силу поправки в Правила противопожарного режима. Прежде всего они относятся к тем, чьи земельные участки граничат с лесополосой.

Напомним, что Правила категорически запрещают выжигание сухой травы на землях сельхозназначения. А в соответствии с новыми поправками люди, чьи участки граничат с лесом, должны будут самостоятельно провести очистку на полосе шириной не менее 10 метров от деревьев.

- На указанной территории не должно быть сухостоя. Это необходимо, прежде всего, самим жителям для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность жилья и территории, – отметил областного департамента лесного комплекса Геннадий Липатов.

При этом уборка должна быть произведена строго механическим способам, без применения горючих материалов и огня.

За поджог травы гражданам грозит штраф до 5000 рублей, юридическим лицам до полумиллиона рублей. Если после поджога произошел пожар, сумма штрафа составит до миллиона рублей. Также нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.