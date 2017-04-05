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Самолет, летевший из Патайи в Кемерово, был возвращен из-за отказавшего двигателя

05 апреля 2017 в 15:16

Инцидент произошел сегодняшней ночью. Воздушное судно компании «Азур Эир» вылетело из Патайи в столицу Кузбасса, однако уже в течение часа после отлета сработал датчик, сигнализирующий о поломке двигателя. Было решено возвратиться в аэропорт Патайи.

На борту Boeing всего находилось 174 человека (семь из которых – члены экипажа). Пассажиры долетят до столицы Кемеровской области на другом судне.

По данному факту проводится проверка соблюдения законов о безопасности полетов.


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