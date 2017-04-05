В Березовском мужчина разгромил салон мобильной связи из-за 13 рублей

Как выяснилось позже, местный бомж разозлился из-за того, что с его счета были списаны 13 рублей, по его словам, незаконно.

К правоохранителям за помощью обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что мужчина ворвался в салон связи и начал все громить: разбил витрину, монитор, а потом просто ушел. Подробное описание преступника дала работник салона, кроме того, имелись записи видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник.

Сотрудники Росгвардии быстро нашли мужчину и задержали, когда он пытался уехать из города. В полиции 56-летний мужчина, не имеющий работы и определенного места жительства, рассказал: его разозлило, что с его мобильного счета было списано тринадцать рублей непонятно за что.

В данный момент устанавливается, на какую сумму был причинен магазину ущерб.

Фото, видео: Комсомольская правда