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В Березовском мужчина разгромил салон мобильной связи из-за 13 рублей

05 апреля 2017 в 15:41

Как выяснилось позже, местный бомж разозлился из-за того, что с его счета были списаны 13 рублей, по его словам, незаконно.

К правоохранителям за помощью обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что мужчина ворвался в салон связи и начал все громить: разбил витрину, монитор, а потом просто ушел. Подробное описание преступника дала работник салона, кроме того, имелись записи видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник.

Сотрудники Росгвардии быстро нашли мужчину и задержали, когда он пытался уехать из города. В полиции 56-летний мужчина, не имеющий работы и определенного места жительства, рассказал: его разозлило, что с его мобильного счета было списано тринадцать рублей непонятно за что.

В данный момент устанавливается, на какую сумму был причинен магазину ущерб.

Фото, видео: Комсомольская правда


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