Кемеровчанин попался на перевозке крупной партии гашиша

В ходе проверки сотрудники УФСБ установили, что 41-летний мужчина приобрел 380 граммов гашиша.

Сначала наркотики хранились в так называемой закладке у опоры линии электропередач на марииинской автотрассе. Затем мужчина забрал их и попытался ввезти в Кемерово. Сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого около поста при въезде в областную столицу, в ходе досмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нём 380 грамм гашиша. Как отметили в ведомстве, это количество считается особо крупным размером.

В настоящее время кемеровчанин признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.