Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровчанин попался на перевозке крупной парти...

Кемеровчанин попался на перевозке крупной партии гашиша

05 апреля 2017 в 15:43

В ходе проверки сотрудники УФСБ установили, что 41-летний мужчина приобрел 380 граммов гашиша.

Сначала наркотики хранились в так называемой закладке у опоры линии электропередач на марииинской автотрассе.  Затем мужчина забрал их и попытался ввезти в Кемерово. Сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого около поста при въезде в областную столицу, в ходе досмотра автомобиля правоохранители обнаружили в нём 380 грамм гашиша. Как отметили в ведомстве, это количество считается особо крупным размером.

В настоящее время кемеровчанин признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания  в колонии общего режима.


Читайте также

Content 1337
Самолет, летевший из Патайи в Кемерово, был возвращен из-за отказавшего двигателя
Content inx960x640
В Березовском мужчина разгромил салон мобильной связи из-за 13 рублей
Content ui 58e4ab1804b1b3.21856838
Фарфоровый баран пришел междуреченцу вместо навигатора
Content 1
Кемеровчане смогут спасти жизнь, сходив на спектакль

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?