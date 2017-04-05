Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Фарфоровый баран пришел междуреченцу вместо нав...

Фарфоровый баран пришел междуреченцу вместо навигатора

05 апреля 2017 в 17:04

42-летний мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что заказал в одном из интернет-магазинов навигатор, связавшись при этом с продавцом. Ему рассказали, что технику пришлют почтой. Однако когда получатель пришел забирать посылку, обнаружил, что в ней находится совсем не заказанный навигатор, а дешевый сувенир – фарфоровый баран. За него мужчина заплатил около пяти тысяч рублей.

Телефон продавца, конечно же, недоступен. Сейчас проавоохранители разыскиают мошенников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области


Читайте также

Content 1337
Самолет, летевший из Патайи в Кемерово, был возвращен из-за отказавшего двигателя
Content inx960x640
В Березовском мужчина разгромил салон мобильной связи из-за 13 рублей
Content
Кемеровчанин попался на перевозке крупной партии гашиша
Content 1
Кемеровчане смогут спасти жизнь, сходив на спектакль

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?