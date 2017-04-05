Фарфоровый баран пришел междуреченцу вместо навигатора

42-летний мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что заказал в одном из интернет-магазинов навигатор, связавшись при этом с продавцом. Ему рассказали, что технику пришлют почтой. Однако когда получатель пришел забирать посылку, обнаружил, что в ней находится совсем не заказанный навигатор, а дешевый сувенир – фарфоровый баран. За него мужчина заплатил около пяти тысяч рублей.

Телефон продавца, конечно же, недоступен. Сейчас проавоохранители разыскиают мошенников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области