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Кемеровчане смогут спасти жизнь, сходив на спектакль

05 апреля 2017 в 18:01

Скоро в Кемерове начнется акция, приуроченная ко Всероссийской неделе добра, под названием «Подари ребенку будущее».

В рамках акции 11 апреля в областном кукольном театре покажут новую постановку «Кот в сапогах». Заработанные на продаже билетов денежные средства будут переданы на лечение Юлии Алексеевой с диагнозом «порок сердца».

Деньги пойдут на медикаменты. Как отмечают в «Доме актера», различные благотворительные мероприятия, в том числе бесплатные показы для детей, которые нуждаются в социально-педагогической поддержке, будут организовываться на протяжении всего сезона. 


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