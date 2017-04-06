Юный кузбассовец обокрал приятеля-инвалида

В мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, обвиняется 18-лений житель Топок.

Следствием установлено, что обучаясь на первом курсе профучилища, молодой человек подружился с юношей, страдающим ДЦП. Узнав, что новый приятель скопил на своем счету крупную сумму денег, получая пенсию по утере кормильца, злоумышленник решил завладеть денежными средствами.

Для начала он попросил юношу снять незначительную сумму денег на мелкие расходы, все манипуляции у банкомата при этом выполнял самостоятельно. Таким образом у преступника на руках оказалась выписка с данными для входа в «личный кабинет» клиента на сайте банка. Воспользовавшись доступом, злоумышленник перевёл на свой счёт 300 тысяч рублей.

Указанную сумму он успел потратить в течение нескольких дней, и хотя потерпевший довольно скоро обнаружил пропажу, вернуть деньги ему не удалось.

Дело в отношении мошенника направлено в суд.