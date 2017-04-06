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Кемеровская автоледи сбила ребёнка на переходе

06 апреля 2017 в 11:49

ДТП произошло утром 5 апреля в районе железнодорожного вокзала.

По предварительной информации, водитель автомобиля Suzuki SX4 двигалась от улицы Черняховского в сторону Кузнецкого проспекта и совершила наезд на пешехода. 

В отделе пропаганды городской ГИБДД уточняют, что 8-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнку оказана медицинская помощь.

По факту случившегося начато административное расследование.


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