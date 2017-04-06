Пьяный гость зарезал хозяев из-за украденного телефона

Кровавую резню устроил в первый день 2017 года 29-лентий житель Прокопьевска. Молодой человек был в гостях у своего приятеля, вместе они распивали спиртные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошел конфликт – гость обвинил хозяина в том, что тот украл его телефон. Когда в ссору вмешалась женщина, злоумышленник схватил нож и поочередно нанёс хозяевам ножевые ранения ног.

Покинуть место преступления незамеченным гостю не удалось, на выходе из квартиры его задержали соседи. Они и вызвали полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть хозяина квартиры. Его сожительница скончалась от полученных ран на пути в больницу.

Свою вину прокопчанин признал полностью. В настоящее время материалы по обвинению кузбассовца в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, направлены в суд.