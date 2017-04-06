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В Кемерове в ДТП попали четыре авто

06 апреля 2017 в 14:22

Утром в Кемерове произошла массовая авария. На проспекте Притомском столкнулись четыре легковушки.

Как рассказывают в соцсети очевидцы аварии, автомобилист на Lada Largus переехал через двойную сплошную, чем и спровоцировал столкновения. Сам же виновник ДТП сразу же уехал.

В ГИБДД пояснили, что ДТП случилось утром, в 8.30. К счастью, в аварии никто не пострадал. Выясняются все детали происшествия.

Отмечается, что из-за столкновения автомобилей, на Притомском проспекте образовалась внушительная пробка. 

Фото: Вконтакте


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