В Кемерове разыскивают 19-летнего Никиту Китова

Молодой человек вышел из дома на пр. Октябрьский около 13:00 4 апреля 2017 года. С тех пор место его нахождения неизвестно.

К поиску Никиты Китова уже подключились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Пропавший: Китов Никита Александрович, 1997 года рождения.

Приметы: худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза зелёные, рост 176 сантиметров. Никита был одет в чёрную болоньевую удлинённую куртку, серый вязаный шарф, белую водолазку, чёрный джемпер, тёмно-синие брюки и тёмно-синие кроссовки. При себе у него были документы и чёрный джинсовый рюкзак.

Тех, кто обладает информацией о месте нахождения Никиты Китова, просят обратиться по телефонам: 02, 102, 8-800-700-54-52.

Или сообщить родственникам по телефону 8-951-187-42-10