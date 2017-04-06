В Новокузнецке пьяный дебошир открыл стрельбу во дворе дома

При задержании мужчина пояснил, что просто хотел проверить оружие.

Инцидент произошёл в вечернее время. В полицию обратились обеспокоенные жильцы многоквартирного дома по улице Ленина. Соседи рассказали, что слышали четыре характерных звука, похожих на выстрелы.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При досмотре в кармане его куртки нашли пистолет.

- По словам подозреваемого, оружие он нашёл на улице, - прокомментировали случившееся в ГУ МВД по Кемеровской области. - Нетрезвый новокузнечанин решил проверить, можно ли выстрелить из «находки», и произвёл четыре выстрела вверх, расстреляв все находящиеся в магазине патроны.

Проведённая экспертиза показала, что найденное оружие представляло собой сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

За незаконное хранение огнестрельного оружия кузбассовцу грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 000 рублей. Помимо этого мужчину привлекли к ответственности за стрельбу из оружия в не отведённых для этого местах.