Мошенник из Белова обокрал более 100 человек по всей России

Представляясь сотрудником банка, мужчина похитил около 700 тысяч рублей.

По версии следствия, 30-летний житель беловчанин обманул жителей 60 городов России. Его жертвами стали пользователи одного из сайтов бесплатных объявлений.

Мужчина размещал объявления, в которых обещал предоставить помощь в оформлении займа людям с плохой кредитной историей. При этом злоумышленник представлялся сотрудником банка. После того, как доверчивые граждане делали «первоначальный взнос» в сумме от 4 000 до 6 000 рублей, лже-банкир пропадал.

Полицейским удалось вычислить и задержать афериста. При обыске у него изъяли компьютерную технику, сим-карты и банковские карты, на которые переводились деньги. Выяснилось, что мошенник обманывал россиян с 2014 года. Он тщательно заботился о конспирации: менял данные, текст объявления и номера телефонов. Каждую «операцию» злоумышленник заранее прорабатывал: предварительно изучал особенности города, жителей которого собирался обманывать, вплоть до названий районов и улиц.

В результате от преступной деятельности беловчанина пострадали более 100 человек. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.