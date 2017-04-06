Кемеровские торговцы, расположившиеся возле поликлиники №5, получили штраф

В областной столице проводятся рейды, которые нацелены на поиск несанкционированных мест уличной торговли. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, нарушители были выявлены около пятой поликлиники. Здесь постоянно ведется торговля, однако разрешения на такую деятельность у продавцов и хозяев товара нет.

Организаторы стихийной торговой точки предпочитают оплатить штраф, нежели работать в местах, специально организованных для торговли. Сумма штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Отмечается, что рейды будут проводиться и в других районах города, где также замечены несанкционированные торговые точки.

Фото: администрация Кемерова