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Кемеровские торговцы, расположившиеся возле поликлиники №5, получили штраф

06 апреля 2017 в 16:25

В областной столице проводятся рейды, которые нацелены на поиск несанкционированных мест уличной торговли. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, нарушители были выявлены около пятой поликлиники. Здесь постоянно ведется торговля, однако разрешения на такую деятельность у продавцов и хозяев товара нет.

Организаторы стихийной торговой точки предпочитают оплатить штраф, нежели работать в местах, специально организованных для торговли. Сумма штрафа составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Отмечается, что рейды будут проводиться и в других районах города, где также замечены несанкционированные торговые точки.

Фото: администрация Кемерова


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