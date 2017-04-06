В южной столице Кузбасса появится культурный центр, на который потратят 22 млн рублей

В Новокузнецке проводится работа над созданием проекта строительства нового культурного центра. Он разместится в здании, где ранее располагалась детская библиотека. Оно будет полностью реконструировано.

На реконструкцию, по плану, уйдет 22 миллиона рублей. В отремонтированном здании расположатся музей, библиотека, центр русской культуры и этнографии «Праскева Пятница».

Проект будет рассмотрен советом директоров культучреждений Новокузнецка в ближайшее время.