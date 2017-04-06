Кузбассовцы-колясочники исполнят парные танцы

Такие творческие номера представят люди с ограниченными возможностями в рамках конкурса «Интеграл». Состоится он в конце месяца.

Как говорит Валентина Шмакова, председатель областного общества инвалидов, поучаствовать в необычном танцевальном состязании изъявили желание 12 кузбасских пар. Помимо участников из Кемеровской области, к конкурсу, возможно, присоединятся пары из Новосибирска и Хакасии. По условиям, в паре может быть только один колясочник, а могут и оба исполнять танцы на инвалидных колясках.

Один из танцев в связи с приближающимся Днем Победы будет на военную тематику. Тему второго танца каждый участник выберет сам.