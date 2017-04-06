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Две новокузнечанки подрались в ресторане из-за ревности

06 апреля 2017 в 17:20

В одном из ресторанов Новокузнецка произошла драка между посетительницами.

Выяснилось, что девушки были коллегами. Они пришли в заведение вместе, однако в ходе застолья что-то не поделили и устроили драку.

Разнять девушек удалось выехавшим на место происшествия бойцам Росгвардии. Они установили, что конфликт между двумя 29-летними новокузнечанками произошла на почве ревности.

Результатом потасовки стал разбитый смартфон, кроме того, одна из дебоширок вспорола разбитым стаканом руку. От медицинской помощи обе девушки отказались.

Для дальнейшего разбирательства нарушительницы порядка доставлены в отделение полиции.


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