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В Новокузнецке полицейские остановили троллейбус из-за подозрительного предмета

07 апреля 2017 в 12:49

Сегодня утром в южной столице Кузбасса в движущемся по маршруту троллейбусе был найден бесхозный подозрительный предмет. О нем очевидцы просигнализировали правоохранителям, которые выехали на место.

Сигнал был отработан, однако, как сообщили в городском Управлении МВД, взрывчатое вещество обнаружено не было – предмет является безопасным.

Кузбассовцев призывают при обнаружении бесхозных вещей обращаться в полицию, т.к. он может быть опасен.

Фото: ВашГород


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