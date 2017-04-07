В Новокузнецке полицейские остановили троллейбус из-за подозрительного предмета

Сегодня утром в южной столице Кузбасса в движущемся по маршруту троллейбусе был найден бесхозный подозрительный предмет. О нем очевидцы просигнализировали правоохранителям, которые выехали на место.

Сигнал был отработан, однако, как сообщили в городском Управлении МВД, взрывчатое вещество обнаружено не было – предмет является безопасным.

Кузбассовцев призывают при обнаружении бесхозных вещей обращаться в полицию, т.к. он может быть опасен.

Фото: ВашГород