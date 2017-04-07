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В Новокузнецке спасатели спустили обнаженную женщину с козырька здания

07 апреля 2017 в 13:49

Инцидент случился сегодня утром. На козырьке одного из зданий Новокузнецка, над юридическим агентством, стояла полностью обнаженная женщина. Фотографиями горожане поделились в соцсети.

На место выехали спасатели. Как выяснилось, женщина психически нездорова. В доме, где случился казус, живет мать новокузнечанки. 34-летняя горожанка вышла на козырек через окно.

Спасатели помогли даме спуститься и передали ее в психоневрологический диспансер, где она состоит на учете.

Фото: Вконтакте


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