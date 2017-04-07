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На выходных в Кузбассе потеплеет

07 апреля 2017 в 14:08

В Кемеровскую область к концу рабочей неделе, по прогнозам синоптиков, придет теплая погода. Уже завтра в регионе воздух прогреется днем до плюс 4-9 градусов. При этом на юге области температура воздуха может подняться и до +14˚С. Ночью будет морозно – до минус пяти градусов. К тому же сохранятся осадки.

В воскресение погода, по сравнению с субботней, существенно не изменится. А вот в понедельник потеплеет уже до 5-10 градусов выше ноля. И теплая погода, по предварительным прогнозам, установится до третьей декады.


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