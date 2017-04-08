В южной столице Кузбасса отметили Всемирный день здоровья

Мероприятие, приуроченное к Дню здоровья, было проведено благодаря коллективу ГКБ №1 Новокузнецка. В Парк им. Гагарина вчера приехал специальный транспорт – «Автобус здоровья». Пришедшие в парк могли там сдать анализ крови на сахар, получить рекомендации кардиолога, узнать индекс массы тела.

Также в парке 25 ветеранов занялись скандинавской ходьбой, протестировав специальные палки для этого спорта, которые были вручены им главврачом горбольницы №1 Василием Мальчиковым. В конце «Тропы здоровья» спортсменов ждали горячие напитки с пирогами.