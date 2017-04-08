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В южной столице Кузбасса отметили Всемирный день здоровья

08 апреля 2017 в 13:32

Мероприятие, приуроченное к Дню здоровья, было проведено благодаря коллективу ГКБ №1 Новокузнецка. В Парк им. Гагарина вчера приехал специальный транспорт – «Автобус здоровья». Пришедшие в парк могли там сдать анализ крови на сахар, получить рекомендации кардиолога, узнать индекс массы тела.

Также в парке 25 ветеранов занялись скандинавской ходьбой, протестировав специальные палки для этого спорта, которые были вручены им главврачом горбольницы №1 Василием Мальчиковым. В конце «Тропы здоровья» спортсменов ждали горячие напитки с пирогами.


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