На трассе в Кузбассе легковушка сбила насмерть пешехода

Авария случилась вчера ночью на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк». Автомобилист, управляя отечественным легковым автомобилем Lada Granta, сбил пешехода, идущего в попутном направлении с автомобилем.

По предварительным данным, пешеход нарушил ПДД. Кроме того, на его одежде не было световозвращающих элементов, и в темноте человека не было видно. От полученных в аварии травм, пешеход скончался на месте.

Все обстоятельства ДТП выясняются.