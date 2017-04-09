Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На Grelka Fest райдер поджег себя для эффектног...

На Grelka Fest райдер поджег себя для эффектного спуска

09 апреля 2017 в 21:34

В Шерегеше вчера на конкурсе лучших райдеров, где участники в костюмах совершали спуск и прыгали в бассейн, лыжник-ангел решил произвести фурор: он поджег себя.

Спускаясь с горы, «ангел» вылил себе на спину легковоспламеняющуюся жидкость, применяющуюся для розжига углей, и поджег себя. Такой опасный трюк спортсмен решил совершить, чтобы завоевать победу в конкурсе. И это у него получилось: участник признан лучшим и выиграл 20 тысяч рублей.

Однако не обошлось и без последствий для здоровья. У лыжника диагностированы ожоги II степени.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content image63454148
Прокопчане угнали и разбили иномарку
Content 11257485
Водитель отечественной легковушки погиб, столкнувшись с фурой в Кузбассе
Content b4b2cb60 1cce 11e7 8143 971b76aa5b2c1
В Кемерове произошел пожар в общежитии
Content 4b20729dda6c46f7ab5d2700ed90014d
В Топкинском районе из-за нетрезвого водителя перевернулся автомобиль и пострадал пассажир

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?