На Grelka Fest райдер поджег себя для эффектного спуска

В Шерегеше вчера на конкурсе лучших райдеров, где участники в костюмах совершали спуск и прыгали в бассейн, лыжник-ангел решил произвести фурор: он поджег себя.

Спускаясь с горы, «ангел» вылил себе на спину легковоспламеняющуюся жидкость, применяющуюся для розжига углей, и поджег себя. Такой опасный трюк спортсмен решил совершить, чтобы завоевать победу в конкурсе. И это у него получилось: участник признан лучшим и выиграл 20 тысяч рублей.

Однако не обошлось и без последствий для здоровья. У лыжника диагностированы ожоги II степени.

Фото: Вконтакте