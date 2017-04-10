В областной столице подожгли квартиру в многоэтажке

Возгорание произошло поздно вечером 9 апреля на улице Космической. Сообщение в дежурную часть МЧС поступило около 22 часов.

На место происшествия выехали 22 спасателя и 5 единиц техники. Уже через 10 минут пожар был локализован. В результате ЧП никто не пострадал.

На момент прибытия первого подразделения на четвертом этаже многоквартирного дома в подъезде был дым, а по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались девять жильцов.

В настоящее время по факту происшествия начата проверка. Предварительная причина возгорания – умышленные действия по уничтожению чужого имущества и нанесению вреда здоровью человека.