Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В областной столице подожгли квартиру в многоэт...

В областной столице подожгли квартиру в многоэтажке

10 апреля 2017 в 11:29

Возгорание произошло поздно вечером 9 апреля на улице Космической. Сообщение в дежурную часть МЧС поступило около 22 часов.

На место происшествия выехали 22 спасателя и 5 единиц техники. Уже через 10 минут пожар был локализован. В результате ЧП никто не пострадал.

На момент прибытия первого подразделения на четвертом этаже многоквартирного дома в подъезде был дым, а по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались девять жильцов.

В настоящее время по факту происшествия начата проверка. Предварительная причина возгорания – умышленные действия по уничтожению чужого имущества и нанесению вреда здоровью человека.


Читайте также

Content 11257485
Водитель отечественной легковушки погиб, столкнувшись с фурой в Кузбассе
Content b4b2cb60 1cce 11e7 8143 971b76aa5b2c1
В Кемерове произошел пожар в общежитии
Content 4b20729dda6c46f7ab5d2700ed90014d
В Топкинском районе из-за нетрезвого водителя перевернулся автомобиль и пострадал пассажир
Content 7b0c 8rjqnw
На Grelka Fest райдер поджег себя для эффектного спуска

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?