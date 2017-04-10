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Подросток из Киселёвска до смерти избил кавалера сестры

10 апреля 2017 в 11:48

Расправу над 45-летним мужчиной юноша устроил после того, как его сестра пожаловалась на сожителя.

По версии следствия, в декабре 2016 года женщина рассказала брату, что сожитель оскорбляет её и подозревает в изменах. 17-летний киселевчанин решил приехать в гости к родственнице и поговорить с обидчиком. Разговор на повышенных тонах перешёл в ссору, а затем и в драку, которая продолжилась на улице. В процессе к дерущимся присоединился 23-летний незнакомец, он помог подростку «справиться» с мужчиной. 

После случившегося один из обвиняемых помог потерпевшему добраться до дома. Спустя какое-то время ему стало плохо, однако скорую решили на вызывать. От полученных травм мужчина скончался.

Оба молодых человека были задержаны, свою вину они признали. В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд.


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