Подросток из Киселёвска до смерти избил кавалера сестры

Расправу над 45-летним мужчиной юноша устроил после того, как его сестра пожаловалась на сожителя.

По версии следствия, в декабре 2016 года женщина рассказала брату, что сожитель оскорбляет её и подозревает в изменах. 17-летний киселевчанин решил приехать в гости к родственнице и поговорить с обидчиком. Разговор на повышенных тонах перешёл в ссору, а затем и в драку, которая продолжилась на улице. В процессе к дерущимся присоединился 23-летний незнакомец, он помог подростку «справиться» с мужчиной.

После случившегося один из обвиняемых помог потерпевшему добраться до дома. Спустя какое-то время ему стало плохо, однако скорую решили на вызывать. От полученных травм мужчина скончался.

Оба молодых человека были задержаны, свою вину они признали. В настоящее время уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в суд.