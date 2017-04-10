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Житель Ягуново облил друга бензином и поджёг

10 апреля 2017 в 12:05

Сначала мужчина плеснул в друга горючей жидкостью, после чего сам протянул ему зажигалку и дал прикурить…

Трагедия произошла в гараже, расположенном во дворе одного из домов. Приятели распивали спиртные напитки и в ходе застолья повздорили. Во время ссоры один облил другого бензином. Вскоре разногласия были забыты, и приятели продолжили употреблять алкоголь. Между делом они решили покурить, и один протянул другому зажигалку, совершенно забыв, что одежда друга облита бензином. В результате мужчина вспыхнул, получил множественные ожоги, от которых погиб. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.


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