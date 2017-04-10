Житель Ягуново облил друга бензином и поджёг

Сначала мужчина плеснул в друга горючей жидкостью, после чего сам протянул ему зажигалку и дал прикурить…

Трагедия произошла в гараже, расположенном во дворе одного из домов. Приятели распивали спиртные напитки и в ходе застолья повздорили. Во время ссоры один облил другого бензином. Вскоре разногласия были забыты, и приятели продолжили употреблять алкоголь. Между делом они решили покурить, и один протянул другому зажигалку, совершенно забыв, что одежда друга облита бензином. В результате мужчина вспыхнул, получил множественные ожоги, от которых погиб.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.