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Стало известно, на сколько повысятся тарифы ЖКХ эти летом

10 апреля 2017 в 12:32

По прогнозам Минэкономразвития, тарифы на жилищно-коммунальное обслуживание во втором полугодии могут вырасти более чем на 3,8%.

В последние годы при планировании тарифов ЖКХ министерство закладывало в прогноз суммы ниже, чем прогнозируемая инфляция. А вот в 2017-м тарифное регулирование может быть осуществлено по другому принципу.

Так совокупный платёж граждан за коммунальные услуги может увеличиться на 4% уже с 1 июля. Рост тарифов на газ составит 3,9%, а тарифы на тепло- и водоснабжение для всех категорий потребителей вырастут на 4%.

- Прогноз Минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС, - прокомментировал начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

По мнению аналитиков, вопреки прогнозам министерства, рост тарифов может быть скорректирован в меньшую сторону. Однако и увеличение процента подорожания никто не исключает.


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