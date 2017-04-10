Новокузнечанин обвиняется в организации подпольного казино

По версии следствия, весной прошлого года 37-летний кузбассовец решил нелегально открыть клуб для азартных игр. Соответствующую лицензию мужчина не получил, кроме того, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Под свой игровой зал обвиняемый арендовал помещение в Центральном районе Новокузнецка, установил там игровое оборудование. Посетителей встречали администратор и охранник, а попасть внутрь можно было только по звонку - у входа в заведение был установлен видеодомофон.

Несмотря на предпринятые меры конспирации, «бизнес» просуществовал недолго. Уже летом 2016 года нелегальная игровая деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках оперативного мероприятия в помещении были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли 11 единиц игрового оборудования и 50 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по обвинению новокузнечанина в незаконной организации и проведении азартных игр передано в суд.