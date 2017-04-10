Житель Междуреченска убил негостеприимного друга черенком лопаты

Трагический инцидент произошёл в апреле 2016 года.

Обвиняемый находился в гостях у своего приятеля, вместе они распивали спиртные напитки и в определённый момент поссорились. Обидевшись на гостя, хозяин стал выгонять его из дома, однако тот уходить не спешил – на столе ещё остался алкоголь и закуска.

Наглость приятеля оскорбила хозяина застолья. Он решил пригрозить собутыльнику черенком от лопаты, однако тот выхватил палку и стал избивать ею обидчика. Поняв, что потерпевший мертв, 32-летний кузбассовец скрылся с места преступления.

О случившемся в полицию сообщила мать обвиняемого. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.