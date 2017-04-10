Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Житель Междуреченска убил негостеприимного друг...

Житель Междуреченска убил негостеприимного друга черенком лопаты

10 апреля 2017 в 13:30

Трагический инцидент произошёл в апреле 2016 года.

Обвиняемый находился в гостях у своего приятеля, вместе они распивали спиртные напитки и в определённый момент поссорились. Обидевшись на гостя, хозяин стал выгонять его из дома, однако тот уходить не спешил – на столе ещё остался алкоголь и закуска.

Наглость приятеля оскорбила хозяина застолья. Он решил пригрозить собутыльнику черенком от лопаты, однако тот выхватил палку и стал избивать ею обидчика. Поняв, что потерпевший мертв, 32-летний кузбассовец скрылся с места преступления.

О случившемся в полицию сообщила мать обвиняемого. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


Читайте также

Content 2b22b4373daf4f2b2608c3fef1a3c724
В Кемерове школьник скончался из-за опасного селфи на ТЦ «Променад 3»
Content 82544
Житель Белова из мести поджёг соседа
Content
В Пасхальную ночь в Кемерове будет ходить общественный транспорт
Content
В трёх торговых сетях Кемерова нашли "просрочку"

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?