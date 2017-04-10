Экс-глава Новокузнецкого района предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Новокузнецкого района Евгения Манузина. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Манузий обвиняется в том, что 2015 году ввел на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации, чтобы без конкурса заключить контракт с подрядчиком на ремонт высоковольтной линии электропередач.

По окончании работ глава района не проверил качество их выполнения. Деньги компании-подрядчику были выплачены в полном объеме, в результате чего бюджет района лишился порядка 900 тысяч рублей.

22 декабря 2016 года депутаты Совета народных депутатов Новокузнецкого муниципального района приняли решение о временном отстранении Евгения Манузина от занимаемой должности. По требованию губернатора Амана Тулеева материалы проверки действий Манузина были переданы в правоохранительные органы. По результатам предварительного расследования в отношении чиновника было заведено уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

В настоящее время в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на автомобиль и одну из квартир обвиняемого наложен арест. В ближайшее время дело будет направлено на рассмотрение в суд.