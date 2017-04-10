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В Кемерове школьник скончался из-за опасного селфи на ТЦ «Променад 3»

10 апреля 2017 в 14:45

17-летний кемеровчанин погиб в медучреждении от травм, полученных при падении.

Как было выяснено предварительно, вчера ранним утром парень с другом забрались на здание торгового центра «Променад 3» по строительным лесам, чтобы сделать оригинальные фотографии. Через вентиляцию они планировали попасть в кабину лифта. Однако с одним подростком произошел несчастный случай: он не удержался и упал в шахту лифта.

После этого друг пострадавшего спустился, вынес его на улицу, разбив входную дверь центра. Охранник тем временем вызвал врачей и правоохранителей. К сожалению, медики не смогли помочь школьнику – он скончался в больнице.

По данному факту проводится доследственная проверка.


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