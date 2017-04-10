Житель Белова из мести поджёг соседа

Полицейские установили, что ранее обвиняемый в поджоге 28-летний мужчина не раз обращался к соседям с просьбой отдать ему в пользование одну из пустующих хозпостроек.

После очередного отказа кузбассовец решил отомстить – между досками желанного строения он воткнул кусок поролона и поджёг его. В итоге произошло возгорание, более того, огонь перекинулся и на близстоящие постройки.

В результате пламя уничтожило их, гараж и находившийся в нём автомобиль ГАЗ-3110. Предварительная сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что таким образом решил отомстить несговорчивому соседу. Отмечается, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.