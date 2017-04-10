В Пасхальную ночь в Кемерове будет ходить общественный транспорт

После окончания богослужения кемеровчане смогут добраться от Знаменского собора домой на общественном транспорте.

Как сообщили в УЕЗТУ, пассажирский транспорт будет работать в ночь с 15 на 16 апреля, уже с 3:30 можно будет добраться на автобусах в разные районы.

Так один из организованных маршрутов проследует от остановки «Собор» по Соборной улице, проспектам Октябрьскому, Ленинградскому и улице Марковцева. Второй маршрут будет пролегать по улице Соборной, проспекту Ленина, улице Тухачевского, до проспекта Молодёжного.

Также будет организована работа трамваев по следующим направлениям:

№1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка КЭМЗ. В обратном направлении: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ».

№5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул. 4-я Цветочная.

В УЕЗТУ отметили, что добираться пассажирам до дома поможет передвижной диспетчерский пункт.