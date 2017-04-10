В трёх торговых сетях Кемерова нашли "просрочку"

Совет народных депутатов Кемеровской области провёл очередной рейд «Народный контроль». В ходе проверки были выявлены нарушения в трёх крупных торговых сетях.

Так, в магазинах ИП Волкова оказались просроченными продукты, продававшиеся со скидкой 30%. На витринах находилась увядшая зелень, а также не соблюдалось товарное соседство и требования по упаковке в холодильниках с сыром и колбасой. В тепле хранились готовые салаты.

Факты несоблюдения температурного режима выявлены и в магазинах «Мария Ра». Здесь большинство товаров хранились в торговом зале при комнатной температуре, хотя должны находиться в холодильнике.

Кстати, большая часть нарушений касалась как раз несоблюдения сроков реализации продуктов. Здесь же, в «Мария Ра», депутаты обнаружили просроченный хлеб и рыбу, а в гипермаркете «Лента» несколько просроченных свиных окороков. С превышением установленного срока продавалась сырная и колбасная нарезки.

- В настоящее время нарушение санитарно-гигиенических норм торговли приобретает массовый и разнообразный характер, - отметили в пресс-службе СНДКО. - Халатность это, равнодушие продавцов или заведомое нарушение - предстоит разобраться руководству торговой сети.