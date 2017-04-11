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Во дворе жилого дома в Кемерове обнаружен труп

11 апреля 2017 в 11:45

Сегодня в областной столице на пр.Ленина во дворе между многоквартирными домами № 109б и 111а местные жители нашли тело мужчины и вызвали правоохранителям.

Как сообщили в ГУ МВД Кузбасса, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате насильственных действий. Сейчас в ходе доследственной проверки устанавливается, от чего умер мужчина. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

Местные жители в соцсетях комментируют, что погибший не имел постоянного места проживания.

Фото: Вконтакте


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