Во дворе жилого дома в Кемерове обнаружен труп

Сегодня в областной столице на пр.Ленина во дворе между многоквартирными домами № 109б и 111а местные жители нашли тело мужчины и вызвали правоохранителям.

Как сообщили в ГУ МВД Кузбасса, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате насильственных действий. Сейчас в ходе доследственной проверки устанавливается, от чего умер мужчина. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

Местные жители в соцсетях комментируют, что погибший не имел постоянного места проживания.

Фото: Вконтакте