В Кемерове пройдёт чемпионат по битью яиц

Необычное состязание, приуроченное к празднованию Пасхи, состоится парке имени Веры Волошиной на Южном.

Помимо «яичного погрома» в рамках открытого празднования жителей областной столицы ждёт увлекательная концертная программа. Своими выступлениями порадуют творческие коллективы города и военно-спортивные клубы. Все желающие смогут принять участие в средневековом рыцарском бое, традиционных народных забавах, конкурсах, различных мастер-классах, а также покататься на лошадях и оценить на показательных выступлениях мастерство местных фехтовальщиков.

Пасхальная ярмарка ждёт гостей 16 апреля с 12:00 до 16:00.

Также в этот день в СРК «Арена» состоится финальный матч волейбольного турнира на Кубок митрополита Аристарха.