В Кузбассе привлекли к ответственности сетевые компании

Специалисты Роспотребнадзора провели ряд внеплановых проверок в ответ на жалобы кузбассовцев на компании, реализующие дорогостоящую косметику в кредит.

Большая часть обращений касалась деятельности компаний «Альянс», «Центр здоровья», «Посольство красоты» и «Успех».

- По результатам рассмотрения административных дел вынесено 23 постановления в отношении юридических лиц с наложением административных штрафов на сумму более полумиллиона рублей, - сообщили в ведомстве. - В отношении должностных лиц — семь постановлений с наложением штрафов на сумму порядка тридцати тысяч рублей.

Всего было проведено 17 внеплановых проверок и 3 административных расследования. По их результатам было составлено 30 протоколов об административных нарушениях. В соответствии с ними выдано 12 предписаний об устранении нарушений прав потребителей и 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проконсультировали заинтересованных граждан, как действовать при подаче иска в суд, и напомнили, что самый действенный способ – заранее собирать отзывы о товаре и сведения о продавце перед дорогостоящей покупкой.