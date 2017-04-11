Известный кузбассовец Алексей Леонов поучаствовал в программе «Вечерний Ургант»

Новым гостем популярного телевизионного шоу стал Алексей Леонов, знаменитый «первопроходец» открытого космоса.

В шоу обсудили выход кинокартины «Время первых», рассказывающей о событиях 65 года прошлого века, о полете Беляева и Леонова, когда впервые в мире наш земляк вышел в открытый космос. Вместе с Алексеем Архиповичем в передаче участвовал Евгений Миронов, сыгравший в фильме космонавта.

Оба гостя в «Вечернем Урганте» рассказали о фильме, о значении его для страны: россияне должны знать свою историю, героев, которые покоряли космос.