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В Новокузнецке домработница украла у хозяев более пяти миллионов рублей

11 апреля 2017 в 16:24

В полицию обратилась одна из жительниц города. Женщина сообщила правоохранителям, что из её квартиры пропало большое количество ювелирных украшений.

В ходе расследования полицейские установили, что к краже причастна домработница. Пользуясь отсутствием работодателей дома, в течение нескольких лет она похищала ювелирные украшения, хранящиеся в их квартире. Похищенное женщина реализовывала через ломбарды, а вырученные средства тратила на текущие нужды и дорогостоящие покупки.

Общая сумма похищенного составила 5,2 миллиона рублей.

Бывшая горничная признала свою вину и сотрудничала со следствием. Суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Средства в сумме 3,9 миллионов рублей потерпевшей вернули. Вопрос о возмещении оставшегося материального ущерба будет рассмотрен уже в рамках гражданского судопроизводства.


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